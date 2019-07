Há uma nova família de pinguins para visitar gratuitamente no Sea Life Porto

Sete pinguins da espécie Humbold estão a chegar ao Sea Life Porto para assinalar os dez anos do aquário portuense. Para celebrar, há entradas gratuitas. Quando? Na quinta-feira 11 às 11.00, altura em que vai ser feita a apresentação dos animais ao público, mas não só. Na sexta-feira 12, no sábado 13 e no domingo 14, as crianças até aos 12 anos também não pagam.

Um milhão de euros foi o valor do investimento feito pelo Sea Life Porto para acolher estes animais, que estão assinalados como vulneráveis na lista de animais em vias de extinção pelo World Conservation Red List of Threatened Species. Assim, para garantir a reprodução dos pinguins, o Programa Europeu de Reprodução de Espécies Ameaçadas optou por colocá-los em zoológicos europeus.

"Quando pensámos no espaço exterior não existiu qualquer dúvida de que trazer uma família de pinguins, fruto de um programa de conservação interno do Sea Life, seria a aposta certa, porque são das criaturas mais acarinhadas e desejadas", disse Rui Ferreira, director do aquário portuense.

Dos sete pinguins, há dois casais e apenas três estão solteiros. Sim, porque os pinguins são animais fiéis e, regra geral, quando encontram um parceiro o amor dura a vida toda. Se não resiste a estes seres adoráveis, faça-lhes uma visita.

