Há uma nova francesinha para provar no Porto

As francesinhas e os cachorros são as novidades da hamburgueria artesanal DeGema, disponíveis nos restaurantes da Rua do Almada e da Foz do Douro.

A hamburgueria artesanal DeGema nasceu em Braga em 2013 e chegou ao Porto em 2016. Primeiro na Rua do Almada e depois na Foz, estando também presente em Vila do Conde e na Maia, num total de sete hamburguerias. Nestes restaurantes, todos os produtos são artesanais – o pão, os molhos, as sobremesas e os hambúrgueres, tudo é de fabrico próprio.

A hamburgueria acaba de lançar dois novos pratos a pensar nos portuenses: as francesinhas e cachorros, que passam a integrar a carta dos restaurantes da Baixa (Rua do Almada, 49) e da Foz do Douro (Rua Fonte da Luz, 217). Tal como os outros pratos do menu, são compostos por ingredientes locais e são produzidos e cozinhados dentro de portas, desde o pão aos molhos.

© DR Francesinha DeGema (8,75€)

A nova francesinha (8,75€) é composta por pão de forma, bife de alcatra, salsicha artesanal de porco preto, pá fumada, fiambre de porco fumado, queijo flamengo e o típico molho, criado pela chef Teresa Mendonça. Pode pedir a francesinha com ovo (+ 1€) e batatas (+ 1,50€).

O cachorro (4,95€) combina salsicha artesanal de porco preto, mostarda Dijon com a assinatura da casa, cebola confitada, batata e uma mistura de queijo cheddar e queijo flamengo.

© DR Cachorro DeGema (4,95€)

Estas novidades juntam-se aos mais de quinze hambúrgueres (desde 4,95€) que compõem o menu e aos pregos (desde 6,95€), que contam agora com um novo pão, mais crocante.

DeGema Baixa: Rua do Almada, 49. Seg-Dom 12.00-22.30. 22 322 7432

DeGema Foz: Rua Fonte da Luz, 217. Seg-Dom 12.00-15.30 e 19.00-22.30. 22 111 6336

