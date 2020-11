Há uma nova plataforma digital de oportunidades na arte e cultura

‘Friends In The Arts’ foi criada por Francisca Gigante e quer ajudar jovens artistas e criativos a encontrar emprego, colaborações ou projectos nacionais e internacionais. O acesso dá-se através de uma subscrição mensal (2,99€) ou anual (29,99€).

Há um novo ponto de encontro entre quem procura um lugar no mundo das artes e cultura e quem procura profissionais talentosos que respondam aos seus desafios. A Friends In The Arts (FITA) foi lançada na semana passada, precisamente, para “facilitar a procura de emprego, oportunidades e colaborações no mundo das artes”, anuncia o comunicado de imprensa.

A plataforma digital foi idealizada por Francisca Gigante, jovem curadora e programadora cultural que, face a experiências profissionais em reputadas instituições como a Colecção Peggy Guggenheim, a Bienal de Veneza e o Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia – maat (Lisboa), quis contrariar a “frequente inacessibilidade do meio artístico, falta de democratização da área e de formação e qualidade nas condições de trabalho”.

Para isso, desenvolveu uma plataforma que reúne oportunidades de emprego, estágios, open calls, fellowships, residências, bolsas, prémios, workshops e conferências a nível nacional e internacional, e em organizações como Guggenheim, The Lisbon Consortium, European Cultural Academy, Atopos Gallery Veneza, Canadian Art e Fondation d’Entreprise Martell, entre outras.

Neste momento, a FITA oferece três tipos de serviços: Job Catalog, catálogo exclusivo de oportunidades de emprego para artistas, curadores, designers, produtores ou arquitectos; CV Helpdesk, apoio personalizado na elaboração de currículos e cartas de motivação para destacar as candidaturas; One-to-One Talk, serviço de mentoria individual com entrevistas sobre o plano de carreira e os objectivos profissionais de cada um.

A plataforma disponibiliza, ainda, “conteúdos exclusivos e dicas sobre como ter sucesso em entrevistas de emprego e recomendações para desbloquear a abertura de portas no mundo das artes”. Pode subscrevê-la de acordo com a modalidade que entender, mensal (2,99€) ou anual (29,99€), mas ambas dão acesso ao catálogo de ofertas de emprego.

