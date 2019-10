Há workshops, exibições pop-up e painéis de discussão na nova edição do Porto Photo Fest

Entre 11 e 14 de Outubro, a cidade serve de ponto de encontro a uma série de proeminentes fotógrafos internacionais, publicados em revistas como a National Geographic, a Time

e a Vogue, a propósito de mais uma edição do Porto Photo Fest. Este festival “surge como uma plataforma de inspiração, criação e exibição de fotografias que desafiem os limites do imaginário”, descreve Anna Gunn, directora do evento.

A preencher a programação da iniciativa há workshops, como o Saturday Sunset Shoot (dia 12, das 17.00-20.00), uma sessão especial orientada pelo fotojornalista David Hobby. Esta actividade começa nos jardins da Casa Tait, onde encontra uma porta secreta com acesso aos Caminhos do Romântico, e tem como objectivo pô-lo a capturar o deslumbrante pôr-do-sol da Invicta. O bilhete (99€) dá ainda direito a um piquenique e a uma prova de vinhos do Porto.

No calendário do festival encontra também exibições pop-up em diferentes espaços da cidade e painéis de discussão com fotógrafos como Sara Lando, Andy Munford e o já mencionado David Hobby. Consulte aqui a programação completa do evento.

