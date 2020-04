Hospital de Santo António apela a dádivas de sangue

“Dar sangue a quem precisa é um motivo de força maior. Seja solidário”, foi esta a mensagem deixada pelo Centro Hospitalar do Porto na terça-feira, no Facebook.

Segundo a Agência Lusa, a quebra nas dádivas de sangue devido à pandemia de Covid-19 ronda os 40%, uma “diminuição acentuada” e que pode pôr em causa as reservas de sangue e a vida dos doentes, no caso de precisarem de transfusões.

O atendimento aos dadores está a ser feito com “todas as condições de segurança” e num edifício separado, nas antigas instalações do ex-CICAP, explica Marika Bini Antunes, médica do Serviço de Hematologia. Os dadores têm ainda acesso e estacionamentos próprios, sublinha.

De forma a evitar aglomerações, é aconselhado aos interessados ligarem para o número 226 004 808 ou enviarem um email para u08095@chporto.min-saude.pt para ser agendada uma hora para a colheita.

A médica lembra ainda que só devem doar as pessoas assintomáticas e que não tenham contactado com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 nas últimas duas semanas.

