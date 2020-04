Preserve: Plataforma quer ajudar negócios locais

Desenvolvida pelo movimento tech4COVID19, a Preserve é uma plataforma criada por voluntários que "pretende ajudar empresas como restaurantes, cafés, mercearias, entre outras, a terem algumas receitas, mesmo não estando em actividade", lê-se em comunicado.

E como? Através da compra de vouchers online que serão utilizados pelos seus compradores quando os negócios voltarem a funcionar normalmente. O pagamento é feito através da euPago, que reduziu as suas comissões de forma a que as empresas consigam amealhar o maior valor possível, e a lista de estabelecimentos (actualmente em Braga, Caminha, Grande Lisboa, Grande Porto e Portimão) pode ser consultada no site. É também lá que os empresários podem fazer a inscrição do seu estabelecimento.

"A pandemia e a situação de emergência que hoje vivemos está a ser particularmente difícil para negócios locais, principalmente nos sectores de hotelaria e restauração", revela Ricardo Gonçalves, responsável pelo projecto.

Por cá, o Ammar, o Early Cedofeita, o Euskalduna Studio e Manna Porto são alguns dos espaços aderentes.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Covid-19: Saiba como ajudar e pedir ajuda

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.