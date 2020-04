Porto prolonga medidas restritivas até 17 de Abril

Rui Moreira anunciou que as medidas adoptadas pelo município portuense para combater a propagação do novo coronavírus vão ser mantidas até 17 de Abril, data em que termina o estado de emergência nacional.

No novo despacho, o presidente da Câmara do Porto sublinha que os serviços municipais vão continuar a estar disponíveis através dos canais digitais e telefone, todos os dias úteis entre as 09.00 e as 17.00. A decisão foi tomada para poder continuar a “salvaguardar e acautelar a saúde dos trabalhadores e de todos aqueles com quem eles diariamente contactam”.

Desde a meia-noite de quinta-feira e até segunda-feira, estão em vigor as novas restrições à circulação impostas para o período da Páscoa. Estão proibidas as viagens para fora do concelho de residência a quase toda a população. A circulação nas pontes sobre o Douro e nas auto-estradas será controlada. Quem não cumprir, incorre num crime de desobediência.

A Câmara do Porto foi das primeiras a tomar medidas relacionadas com o encerramento de espaços, o cancelamento de eventos e a implementação de um plano de contingência. As primeiras medidas foram divulgadas no dia 13 de Março e incluíam, entre outras, o encerramento de parques públicos, parques infantis, equipamentos municipais e a interdição de acesso às praias.

Apesar dos resultados decorrentes das restrições impostas serem positivos, o autarca cancelou também as festas de São João por perspectivar “a manutenção de risco para a saúde pública, que, independentemente da evolução da pandemia, sempre desaconselham a elevada concentração de pessoas”. Quanto ao dinheiro destinado às festividades, será aplicado no “combate ao actual cenário de pandemia ou para o apoio às famílias, empresas e instituições da cidade”, conclui.

