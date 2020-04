Hospital São João lança plataforma para ajudar a fazer frente ao isolamento

De uma parceria entre o Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ) e a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto (ESS-IPP) nasceu o projecto #ficaOcupadosaojoao, que pretende facilitar a vida de todos os que se encontram em quarentena. Para tal, disponibiliza um conjunto de recursos informativos úteis para a organização de rotinas saudáveis, e nem por isso menos divertidas, que vão ser continuamente renovados.

Dicas para pôr o corpo a mexer, entreter os mais novos e passar tempo de qualidade em família são apenas exemplos do que esta ferramenta tem para oferecer aos seus utilizadores, de modo a contribuir para o equilíbrio ocupacional, bem-estar físico e mental. Questões associadas com a gestão doméstica, a educação, o teletrabalho, o sono, as relações sociais, a gestão do stress, o autocuidado e a espiritualidade também são abordadas.

E como estar (bem) informado é tão ou mais importante como estar entretido, nesta página também encontra conteúdos cuidadosamente seleccionados sobre a Covid-19. Por detrás deste projecto estão cerca de 20 terapeutas ocupacionais do Serviço de Psiquiatria do CHUSJ e da ESS-IPP, bem como 50 alunos finalistas da licenciatura em Terapia Ocupacional desta instituição de ensino.

