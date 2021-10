Hotel Infante Sagres recebe concertos de guitarra portuguesa

O mais antigo hotel de luxo do Porto vai ter dois jantares-concerto ao som da guitarra portuguesa de Marta Pereira da Costa, com um menu especial.

De portas abertas desde 1951, o majestoso Hotel Infante Sagres foi a primeira unidade de cinco estrelas no Porto. Ao longo das décadas recebeu chefes de estado, membros de famílias reais, músicos como Bob Dylan e os U2, actores como John Malkovich e personalidades como Dalai Lama. Os 70 anos do hotel estão actualmente a ser celebrados com um programa de aniversário que inclui jantares, cocktails e experiências.

Nos dias 29 e 30 de Outubro, o som da guitarra portuguesa irá ecoar sobre a sala D. Filipa do Hotel Infante Sagres, com dois jantares-concerto. Marta Pereira da Costa, a primeira e única mulher a tocar profissionalmente este instrumento, vai conduzir uma viagem pelas sonoridades do fado e da música tradicional portuguesa, com a sensibilidade que a caracteriza. Distinguida pela Fundação Amália Rodrigues com o “Prémio Instrumentista”, Marta Pereira da Costa já colaborou com nomes como Camané, Mariza, Katia Guerreiro e Carlos do Carmo.

© DR A guitarrista Marta Pereira da Costa

Durante o momento musical, poderá provar uma selecção de queijos e enchidos nacionais, com vinho do Porto Taylor's Chip Dry. No final do concerto será servido o jantar, com um menu especialmente desenhado para o momento, composto por uma entrada, um prato principal (peixe, carne ou vegetariano) e uma sobremesa. A acompanhar, uma selecção de vinhos escolhidos em sintonia com os pratos.

Os jantares-concertos decorrem entre as 19.00 e as 22.00 dos dias 29 e 30 de Outubro. Cada um tem o custo de 55€ por pessoa, mediante reserva obrigatória através de telefone (22 013 3121) ou email (marta.pinto@infantesagres.com).

Hotel Infante Sagres: Praça D. Filipa de Lencastre, 62.

+ Os melhores hotéis no Porto

+ Hotel Infante Sagres celebra o 70.º aniversário com programa especial

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal