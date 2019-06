Humor sobre Direitos Humanos. 200 cartoons para ver no Mercado Bom Sucesso

Os cartoons invadiram o Mercado Bom Sucesso a propósito da mostra Humor sobre Direitos Humanos, que reúne cerca de 200 trabalhos de artistas de 50 países. A exposição, organizada pelo Museu Nacional da Imprensa (MNI) e promovida pela Fundação Manuel António da Mota, “constitui uma oportunidade de celebrar o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adoptada pela ONU a 10 de Dezembro de 1948, em Paris”, segundo os responsáveis.

A exibição, que tem o apoio institucional da Comissão Nacional UNESCO, integra a chamada Rota do Humor pelos Direitos Humanos e é uma “forma de sublinhar a importância do cartoon como linguagem que contribui para a reflexão sobre grandes causas da humanidade”. Este projecto começou a ser delineado em Dezembro passado, na sede do MNI, com desenhos de várias edições do PortoCartoon, e espalhou-se por diferentes países, de Portugal ao México.

No Museu, onde pode ser vista até Dezembro de 2019, a mostra cresce mensalmente com a adição de novos desenhos, “tornando-se assim numa forma contínua de celebração dos 70 anos da Declaração”. Já na Fundação Manuel António da Mota, situada no Mercado Bom Sucesso, pode vê-la até 19 de Julho, de segunda a sexta-feira, entre as 10.00 e as 13.00 e as 14.00 e as 18.00. A entrada é livre.

