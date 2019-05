National Geographic inaugura exposição sobre tubarões na Galeria da Biodiversidade

“Sharks, uma missão de Brian Skerry” é uma das mais emblemáticas exposições da National Geographic e vai estar presente na Galeria da Biodiversidade, Centro Ciência Viva do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, de 24 de Maio a 31 de Dezembro de 2019.

Composta por 50 imagens da autoria de Brian Skerry, fotógrafo da National Geographic, a mostra “apresenta um novo olhar sobre os predadores do oceano para que os visitantes percebam a importância da sua protecção”, adianta a organização.

A “viagem idílica ao mundo dos tubarões” bateu recordes de visitas nos EUA e, até 6 de Janeiro deste ano, esteve no Oceanário de Lisboa, sítio que marcou a estreia em solo europeu. Agora chega ao Porto com uma novidade: a jaula de mergulho. A instalação permitirá aos visitantes a experiência de estar no fundo do mar a nadar com tubarões.

A exposição pretende elucidar para o facto de, anualmente, serem capturados cerca de 100 milhões de tubarões, em alguns casos quase até a extinção. Esta realidade inspirou Brian Skerry a fotografar as diversas espécies e a sensibilizar o público para o perigo que a sua extinção representa para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos.

“O meu coração acelerou à medida que me aproximei até cerca de um metro de distância. O tubarão mal reparou na minha presença e desapareceu”, recorda Brian Skerry sobre o primeiro encontro com um tubarão azul, há cerca de 30 anos, na costa de Rhode Island nos EUA. Actualmente, o fotógrafo mergulha oito meses por ano, somando mais de 10 mil horas debaixo de água e 14 viagens à volta do mundo.

Os bilhetes para visitar a exposição podem ser comprados na Galeria de Biodiversidade ou online. Vão dos 2,50€ aos 5€ e as crianças até quatro anos não pagam.

