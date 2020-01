Ideias para a Invicta: também queremos dormir na casa de Harry Potter

Vemos a notícia e pensamos: "As coisas devem estar muito más no mundo da magia para um feiticeiro famoso como Harry Potter ter de pôr a sua casa a arrendar no Airbnb". Mas depois respiramos fundo e lembramo-nos de que ele é uma personagem de ficção e que as únicas varinhas mágicas que existem são electrodomésticos que servem para fazer sopa.

O que está listado na plataforma de alojamento temporário Airbnb é a De Vere House, na vila de Lavenham, em Inglaterra. Casa que serviu de cenário no filme Harry Potter e Os Talismãs da Morte como o sítio onde Potter nasceu. Apesar de ficar numa localidade histórica e cheia de charme, a casa tem a pairar sobre si uma nuvem negra: foi ali que Voldemort matou os pais do famoso feiticeiro, dando origem a toda uma saga de vassouras voadoras e artes mágicas.

No Airbnb estão dois quartos disponíveis para alugar, mas nenhum deles contém adereços do filme – são duas divisões com mobília antiga, sem quadros falantes ou psichés enfeitiçados. Se calhar não há nenhum psiché, não podemos afirmar com certeza porque, tal como 99% da população humana, não sabemos o que é um psiché. A vila medieval de Lavenham é uma das localidades históricas mais bem preservadas do Reino Unido, por isso a visita justifica-se mesmo para as pessoas que acham que o Gandalf é um Harry Potter mais velho e coisas assim. Já agora, um psiché é uma cómoda com um espelho por cima.

