Inaugurações de Miguel Bombarda voltam a ter animação de rua

No sábado, 19 de Março, é dia de Inaugurações Simultâneas em Miguel Bombarda, que voltam a ter visitas guiadas e animação no espaço público. Tudo com acesso gratuito.

Há sempre muito para explorar em Miguel Bombarda, mas o dia de Inaugurações Simultâneas é o mais especial no quarteirão mais criativo do Porto. As galerias vão mostrar novas obras e exposições, e os espaços comerciais e alternativos apresentam também as suas novas colecções. E agora, com o alívio das restrições pandémicas, há ainda mais motivos para visitar o quarteirão neste ciclo de inaugurações, no dia 19 de Março: a animação está de volta à rua.

No terceiro sábado de Março, a animação volta a Bombarda entre as 16.00 e as 20.00, anuncia a empresa municipal Ágora. A acompanhar o segundo ciclo de Inaugurações Simultâneas de 2022, haverá um DJ set da Openbox Associação Cultural (na zona pedonal que cruza com a Rua da Boa Nova); prática de dança da HOP Dance Studio (na zona pedonal que cruza com a Rua de Cedofeita) e uma performance itinerante do Soul Trio – Seistopeia.

As visitas guiadas às galerias também estão de regresso, conduzidas por alunos de Artes Visuais da ESE Escola Superior de Educação. Há 15 vagas em cada um dos dois turnos (16.00-17.00 e 17.30-18.30). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até às 13.00 de 18 de Março, com o nome e o turno pretendido, via email (stopandgo@agoraporto.pt).

© DR A imagem do cartaz desta edição é da autoria de Filipe Granja (mynameisnotSEM)

A imagem do cartaz desta edição é da autoria de Filipe Granja (mynameisnotSEM), artista participante da colectiva de Arte Urbana, cortesia da REM - Espaço Arte, com curadoria de Helena Leão e Maria Antónia Marques Gomes. No tipo de letra usado foi mantida a parceria com a designer e directora artística Joana Machado, do Colönia Studio.

