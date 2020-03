Instituições culturais e turísticas do Porto encerram a partir de amanhã

A Livraria Lello, Casa da Música, Fundação de Serralves, Irmandade dos Clérigos, Museu da Misericórdia, Museu do Futebol Clube do Porto, Palácio da Bolsa e Pavilhão Rosa Mota vão encerrar a partir de amanhã (sábado 14) e até ao dia 3 de Abril.

A medida de prevenção contra o Covid-19 foi acordada entre as várias instituições culturais e de turismo da cidade, acompanhando o plano de contingência da Câmara, as recomendações da Direcção Geral de Saúde, as considerações da Organização Mundial de Saúde e as medidas aprovadas ontem pelo Governo face à emergência de saúde pública.

Nesta terça-feira, a Câmara Municipal do Porto decretou o encerramento dos teatros e museus municipais e o cancelamento de todos os eventos públicos organizados pelo município. Durante a semana, várias salas e equipamentos culturais da cidade comunicaram também o cancelamento e adiamento de eventos para as próximas semanas.

O micro-organismo vulgarmente conhecido como coronavírus foi detectado em Portugal e já atingiu mais de 80 países, tendo o surto começado no início de Dezembro na província chinesa de Hubei. Em Portugal, quem tiver sintomas (febre, tosse ou cansaço) ou suspeitar estar infectado, deverá contactar a linha SNS24 através do 808 24 24 24 e aguardar que seja encaminhado por profissionais de saúde. Não deverá deslocar-se aos serviços de urgência.

