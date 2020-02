Invicta.Música.Filmes leva cinema mudo com banda sonora ao vivo à Casa da Música

A magia do cinema está de volta à Casa da Música com quatro cine-concertos. A 8ª edição do Invicta.Música.Filmes arranca este sábado 15, às 16.00, com Viagem: à lua e não só!, de Georges Méliès, um filme de “pendor fantástico e surrealista que viria a influenciar os caminhos da ficção científica”, segundo a organização. A banda sonora do filme ficará a cargo de Jorge Queijo, Óscar Rodrigues e Paulo Neto.

Às 18.00 há uma nova sessão com J’Accuse, do cineasta francês Abel Gance. Um filme que conta a história de dois homens, um casado e outro amante da esposa do primeiro, que se encontram nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. A nova banda sonora de Philippe Shoeller “sublinha na perfeição as imagens perturbadoras do filme”, adiantam. Será interpretada em estreia nacional pela Orquestra Sinfónica do Porto.

O ciclo continua no domingo 16, às 12.00, com a actuação da Banda Sinfónica Portuguesa. Neste espectáculo serão interpretadas bandas sonoras poderosas de filmes como Jurassic Park, Catch me if you can, La Strada, dos italianos Fellini e Nino Rota, Cinema Paradiso e Star Wars.

O último cine-concerto acontece terça-feira 18, às 19.30, com música do portuense Igor C. Silva para o policial O Táxi 9297. Este filme do português Reinaldo Ferreira é baseado numa investigação que o próprio jornalista fez em 1926, a propósito do “estrangulamento de uma actriz pelo seu ex-amante dentro de um táxi”, rematam.

Os bilhetes custam entre 8€ e 24€. Algumas das músicas que serão ouvidas durante o evento foram criadas em exclusivo e a pedido da Casa da Música, por isso, aproveite.

