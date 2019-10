Izakaya by IKEDA: há petiscos japoneses para provar no piso de baixo do restaurante

Para os amantes de comida japonesa todos os motivos são bons para ir ao Ikeda, restaurante no Campo Alegre que agora tem um novo conceito. No piso de cima, na sala conhecida por ter 3000 origamis suspensos no tecto, mantém-se a carta de sempre. No piso de baixo, nasceu recentemente a Izakaya by IKEDA, um espaço com "um conceito mais casual, que recria a atmosfera informal das tabernas japonesas tradicionais e onde se privilegiam os petiscos e as pequenas porções para partilhar", explica Tiago Coimbra Branco, gerente.

Ao balcão ou em mesas altas (sempre com vista privilegiada para a cozinha) prove o tori teriyaki, pedaços de frango salteados em molho agridoce, cebolinho e uma mistura de especiarias japonesas (7€), os tacos de peixe branco (9€), salmão (8€) ou atum (11€), e o mini ika udon, um caldo com macarrão, legumes e lula (10€), na foto.

A Izakaya by Ikeda funciona de terça a quinta-feira e ao domingo das 12.30 às 15.00 e das 20.00 às 23.00. Às sextas-feiras e sábados o horário do jantar prolonga-se até à meia-noite. Como só há 34 lugares (14 deles são ao balcão), as reservas são bem-vindas.

