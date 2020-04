Já abriram as candidaturas para o concurso literário A Sea of Words

Até 17 de Maio, os jovens da região euro-mediterrânica entre os 18 e os 30 anos têm uma nova actividade com a qual se entreter. Trata-se da 13ª edição do concurso literário A Sea of Words, que este ano os desafia a escrever histórias originais onde partilhem as suas perspectivas face às alterações climáticas na zona do Mediterrâneo e aos objectivos das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável.

Os textos podem ser escritos em qualquer uma das línguas oficiais da região e ter um máximo de 2500 palavras. Depois de escolhidos, os melhores vão ser publicados num livro que estará disponível em formato digital. Os autores das dez primeiras histórias seleccionadas serão premiados numa cerimónia agendada para Setembro, em Barcelona. Por lá, vão ter ainda a oportunidade de participar em diversas actividades culturais.

No concurso, organizado pelo Instituto Europeu do Mediterrâneo (IEMed) e pela Fundação Anna Lindh, as pessoas que foram seleccionadas em anos anteriores não são elegíveis. Conheça todos os detalhes aqui.

