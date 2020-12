Já pode visitar o Jardim Botânico do Porto sem sair de casa

A Universidade do Porto abriu as portas virtuais às suas casas. Pode também fazer visitas virtuais ao edifício histórico da universidade e à Casa-Museu Abel Salazar.

Numa altura em que a pandemia e a chuva limitam os passeios, a Universidade do Porto criou visitas virtuais a alguns dos seus espaços emblemáticos, com o arranque do projecto de mapeamento virtual. Para já, pode visitar o Jardim Botânico, o Edifício da Reitoria e a Casa-Museu Abel Salazar.

Através destes percursos virtuais, pode agora percorrer um dos mais belos jardins do Porto, ao som do canto das aves. Das portas da Galeria da Biodiversidade ao Jardim dos Jotas, com passagem pelo Jardim do Xisto, pode explorar livremente o Jardim Botânico do Porto através deste link.

Pode entrar no Edifício Histórico da Universidade do Porto e subir a escadaria central até ao imponente Salão Nobre, observar a galeria de retratos da Sala do Conselho ou espreitar o gabinete do reitor. Pelo labirinto de corredores da casa mãe da Universidade, poderá descobrir parte do seu valioso património cultural e artístico e terminar a visita na Casa Comum, com direito a ouvir música tocada ao piano.

A casa que serviu de última morada a Abel Salazar, o histórico cientista, professor, divulgador de ciência, artista plástico, investigador e resistente ao regime salazarista, que dá o nome ao instituto de ciências biomédicas da U.Porto, também pode ser visitada aqui. Hoje funciona como casa-museu e centro de informação e investigação, com peças de mobiliário originais e uma colecção de pintura, desenho e gravura.

Enquanto não puder visitar estes locais pessoalmente, aproveite para viajar sem sair do sofá. Mas nada substitui uma visita ao vivo e a cores. Para agendar uma visita guiada presencial ao edifício central da Reitoria, por exemplo, basta enviar um email para cultura@reit.up.pt. No caso da Casa-Museu Abel Salazar, o pedido deve ser enviado para cmuseu@reit.up.pt. Para o Jardim Botânico e a Galeria da Biodiversidade, basta consultar toda a informação disponível aqui.

