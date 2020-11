Já pode votar no quadro a pintar no próximo workshop da LxPaint Porto

Van Gogh, Monet, Frida Kahlo ou Gustav Klimt estão entre os consagrados nomes da história da arte cujas telas são reproduzidas nos workshops do Lx Paint Porto, ateliê de pintura que quer tornar a arte numa actividade divertida, relaxante e, sobretudo, acessível a todos (não vale dizer que não tem jeito). Esta segunda-feira, o espaço lançou um novo desafio nas redes sociais para os potenciais participantes do próximo workshop: desta vez podem escolher o quadro que querem pintar na sessão de 28 de Novembro, no Selina Porto.

A votação já está a decorrer no Facebook e põe em confronto o rosto de Frida Kahlo retratado no estilo Pop Art e Filho do Homem, icónica obra surrealista de René Magritte. Os interessados podem escolher o trabalho que querem reproduzir até 10 de Novembro, data em que será anunciado o quadro vencedor. Quem participar na votação e, depois, se inscrever no workshop, terá direito a um desconto de 10% no bilhete e a uma bebida oferecida pela equipa do ateliê no dia do evento.

Como habitual, o workshop será dado por um professor do projecto, que explicará passo a passo como chegar a uma réplica o mais fiel possível relativamente ao original em três horas. Pode optar pelos bilhetes individuais (65€), que incluem duas telas de 40x50cm para duas pessoas, ou pelo bilhete duplo (60€), correspondente a uma tela de 60x73cm para duas pessoas. O importante é pôr mãos à obra e passar uma tarde diferente. No final ainda leva uma obra novinha em folha para casa.

