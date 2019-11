Jak Shoes escolhe a Baixa para abrir a primeira loja física

A Jak Shoes abriu a primeira loja física numa das ruas mais conceituadas da cidade do Porto. Depois de amadurecer a presença online, esta marca portuguesa de ténis minimalistas de luxo, fundada em 2014 por Isabel Henriques da Silva e José Maria Reffóios, optou pela Rua de Santa Catarina para abrir a sua primeira loja.

“Os primeiros dois anos foram a pensar no online e no final de 2016 preparámos o site para esse propósito [investir num espaço físico]. A loja já estava nos planos e apesar de o online ser bom por si só, o retalho marca a diferença e dá corpo à marca", refere José Maria Reffóios.

A aposta é num conceito slow fashion com lançamento de produtos por modelo, em vez de estações, trabalhados para ter uma maior durabilidade e qualidade. A concepção dos artigos é feita a Norte do país e é utilizado couro de grão integral para uma maior durabilidade do produto. Todo o processo é feito de forma sustentável, onde conjugam o fabrico artesanal com a qualidade dos materiais.

Para 2020, planeiam lançar diversos novos modelos e abrir duas novas lojas, uma em Lisboa e outra fora de Portugal.



Jak Shoes - Flagship Store Porto. Rua de Santa Catarina 28, 4000-441, Porto. Segunda-feira a domingo, das 10.00 às 20.00.

