Jantar de Outono no hotel The Yeatman é uma ode às trufas e aos cogumelos

Pratos que apostam na cor, na textura e no sabor, dando primazia aos ingredientes da estação, uma selecção de vinhos cuidada e música ao vivo compõem esta experiência que acontecerá no próximo dia 26 de Novembro.

Jantar de Outono, no The Yeatman

Se o Outono é um deslumbre para os olhos, com as copas das árvores a ganharem tonalidades quentes e terrosas, que vão do amarelo ao magenta; a verdade é que é também um fascínio para um outro sentido: o retronasal, responsável por conferir sabor e dimensão às bebidas e aos alimentos que ingerimos. A pensar em todas as potencialidades gastronómicas desta estação fria, o chef Ricardo Costa vai apresentar no The Orangerie, no próximo dia 26 de Novembro, um jantar que irá dedicar toda a sua atenção a duas estrelas da temporada: os cogumelos e as trufas.

O Jantar de Outono, promovido pelo The Yeatman, apostará num hat-trick que conjuga cor, sabor e textura, por isso, conte com pratos como lavagante azul com pancetta ibérica, óleo de trufa e beurre blanc, ou pregado com cogumelos, ervas frescas e molho de cebolinho. Ingredientes típicos da estação, como as maçãs, as avelãs e os figos, também marcarão presença.

© DR

A acompanhar a refeição, Elisabete Fernandes, directora de vinhos do The Yeatman – que foi recentemente distinguido como “Best Hotel Wine List - Global Winner”, no concurso de World’s Best Wine List Awards 2021 da revista inglesa World of Fine Wine — sugere uma selecção de vinhos, especialmente pensados para esta experiência.

O jantar será acompanhado por música ao vivo, tem início marcado para as 19.30 e um custo de 185€ por pessoa, com selecção de vinhos incluída. Para grupos entre oito e dez pessoas, o jantar fica por 175€ por pessoa. Os bilhetes podem ser comprados aqui.

+ Mercado Ferreira Borges recebe feira de vinhos portugueses

+ No Porto há uma gelataria artesanal com lareira

+ Camélia Brunch Garden: comida de conforto para os dias frios

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal