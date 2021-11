Mercado Ferreira Borges recebe feira de vinhos portugueses

A feira Vinhos a Descobrir está de volta ao Mercado Ferreira Borges em Dezembro, com mais de 370 referências de 40 produtores de várias regiões do país.

Para quem aprecia e para quem procura presentes vínicos para o Natal, a edição de Inverno da feira Vinhos a Descobrir, produzida pela Inspire, é uma boa aposta. O Winter Wine Market vai ocupar o Hard Club, no Mercado Ferreira Borges, nos dias 18 e 19 de Dezembro, entre as 12.00 e as 21.00.

Os visitantes terão a possibilidade de provar, comprar vinho e falar directamente com quem o produziu. No total, serão mais de 370 referências de 40 produtores de todo o país, que vão trazer vinhos tranquilos (DOC, Regionais, IGP, IG), vinhos verdes, vinho do Porto, vinho da Madeira, espumantes e outros produtos vitivinícolas que são produzidos em Portugal. Para uma melhor experiência de harmonização, pode contar com produtos regionais e gourmet.

Durante dois dias, vai poder conhecer os néctares de produtores como a Escaravelho Wines, Monte São Sebastião, Vinha d'Avó, Pedro Milanos, Fragulho, Restrito, Douro Prime, Terras de Sicó, Casa Santa Eufémia, Quinta das Tílias, Vinhos Persistente, Casalinho Wines, Limontejo, Adega Belém, Duas Árvores, Castas e Cascos, entre outros.

A entrada custa 4€ (sem copo) ou 7€ (com copo). Os bilhetes estão à venda no local e no Ticketline.

Mercado Ferreira Borges (Porto). 18-19 Dezembro (Sáb-Dom) 12.00-21.00. 4-7€

Mais feiras e mercados no Porto:

+ Mercado de Natal do Porto regressa à Praça da Batalha

+ Enóphilo Wine Fest regressa ao Porto com centenas de vinhos

+ Abelha: o mercado de arte está de volta a Cedofeita

+ Feira dos Golfinhos está de volta a Matosinhos