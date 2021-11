Camélia Brunch Garden: comida de conforto para os dias frios

No Porto, o Camélia Brunch Garden tem novidades aconchegantes para os meses mais frios, como esta bowl de brownie e banana com chocolate quente.

A nova carta do Camélia Brunch Garden tem novidades reconfortantes para os meses de Outono e Inverno. Inspiradas nos sabores da época, há novas sugestões gulosas e outras mais saudáveis, que prometem fazer esquecer o frio lá fora neste espaço plantado à beira-rio.

Nas propostas para partilhar, entram a batata hasselback com creme de queijo e chimichurri (5€), os fingers de falafel vegan com maionese de abacate e ras el hanout (5€), e o requeijão com figos, mel e crocante de frutos secos (6€). Há ainda falafel em pão turco (10€), tosta de presunto com queijo, figos e alcaparrões (10€), torrada de brioche com rosbife e queijo (9€), e a sandwich club (7,50€).

© The Foodies Club Sandwich Club no Camélia Brunch Garden

Nas bowls quentes de almoço, as novidades são uma opção low carb com salmão grelhado e risoto de couve-flor (13€), a bowl de caril vegan (11€), e a de vitela (12€), com batata hasselback, arroz de açafrão e couve-de-bruxelas. Para um final docinho, experimente o cheesecake de forno (3,50€) e a nova bowl vegan com chocolate negro, brownie e banana, regada com chocolate quente (5€).

O Camélia adicionou dois novos smoothies à carta para o reforço da imunidade: o de abacaxi, gengibre, lima e spirulina azul, e o de pêra, limão e matcha, ambos a 4,50€. Na colecção de cocktails, entram três novidades: a Flor de Amendoeira (6€), com vodka, amêndoa amarga, canela, limão e espumante bruto; o Lírio (7€), com rum Añejo, vinho do Porto branco, lima e espuma de gengibre; e o Violeta (8€), com gin, vermute doce, licor de chocolate negro e amargo de toranja, servido com um crocante de chocolate negro e pimenta rosa. Se preferir, pode provar a sangria da época, feita com espumante, flor de sabugueiro, dióspiro, lima e hortelã (18€).

© The Foodies Club Os novos cocktails: Lírio, Girassol e Violeta

Também não faltam as habituais panquecas (desde 5€), ovos mexidos com bacon (6,50€), ovos Benedict (7€), fatias de bolo caseiro (3€), café de especialidade, cerveja artesanal e kombucha.

Rua do Passeio Alegre, 368 (Foz). Seg-Sex 10.00-20.00, Sáb-Dom 09.00-20.00. 22 617 0009

+ Wilson Café: há uma nova casa de brunch no Porto

+ Vem aí um magusto no Porto com castanhas, música e cerveja

+ Já abriu a época do cozido à portuguesa n'A Cozinha do Manel

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal