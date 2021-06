Jardim Botânico do Porto ilumina-se com espectáculo nocturno imersivo

Quando a noite cair, o Jardim Botânico do Porto vai transformar-se num lugar mágico e iluminado. No Magical Garden, centenas de lanternas gigantes, esculturas de luzes e experiências interactivas vão proporcionar uma viagem através de diferentes culturas históricas e pelo meio de felinos, dinossauros, plantas e cenários exóticos. Com mais de um quilómetro, o percurso vai conjugar realidade e fantasia, natureza e efeitos especiais.

A nova experiência nocturna imersiva do atelier OCUBO, que conquistou mais de 70 mil visitantes em Lisboa, chega agora em parceria com a Câmara do Porto e o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. A inauguração acontece simbolicamente no dia de São João, 24 de Junho, com uma campanha especial – todos os bilhetes custam 10€ nos primeiros quatro dias.

© Atelier OCUBO/ Magical Garden O Magical Garden já esteve no Jardim Tropical de Belém

O Magical Garden vai estar a funcionar de quinta-feira a domingo, entre 24 de Junho e 3 de Outubro, a partir do anoitecer, com entradas às 21.30, 22.15 e 23.00. Os bilhetes podem ser comprados online. O preço normal varia entre 8-15€, estando previstas condições especiais para famílias (a partir de 2 adultos + 1 criança entre 4 e 17 anos), bem como para residentes no concelho do Porto, seniores, estudantes, pessoas com mobilidade reduzida e jovens dos 4 aos 17 anos. As crianças até aos 3 anos têm acesso gratuito.

Jardim Botânico do Porto, Rua do Campo Alegre 1191. 24 de Junho a 3 de Outubro, Qui-Dom, 21.30, 22.15 e 23.00. Bilhetes: 8-15€ (gratuito para menores de 3 anos).

