Jardim Botânico do Porto recebe visitas nocturnas até Setembro

As noites quentes de Verão estão aí e o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MNHC-UP) tem a proposta ideal para torná-las memoráveis. A partir desta terça-feira, 7 de Julho, e até 29 de Setembro, pode ficar a conhecer a vida nocturna que habita o Jardim Botânico do Porto com um programa de visitas gratuitas semanais.

Há três tipos de visita para escolher (ou coleccionar). “A vida à luz da lua” decorre a 7 de Julho, 4 de Agosto e 1 de Setembro às 21.00. Leva os visitantes numa aventura ao luar pelo jardim para descobrir “brilhos e fragrâncias intensas” e inclui uma passagem pela Galeria de Biodiversidade. “A vida à noite no jardim” permite uma imersão na multitude de espécies que se movimenta no silêncio da noite, como flores nocturnas, insectos, morcegos, aves e anfíbios, sendo que cada sessão tem um tema diferente. Há sessões a 14, 21 e 28 de Julho, 11, 18 e 25 de Agosto, 8, 14, 22 e 19 de Setembro, sempre às 21.00.

Finalmente, “Os segredos de Vitória” vai dar a conhecer a Victoria cruziana, planta tropical mais conhecida como a “rainha dos nenúfares”. De acordo com publicação do museu, “esta planta apenas mostra as suas flores durante a noite, uma vez no ano”, por isso embarcar nesta visita é meio caminho andado para testemunhar um pequeno milagre da botânica. Estas visitas terão lugar em data a definir em Agosto ou Setembro.

A participação nas visitas é gratuita, mas requer inscrição prévia através do e-mail visitas@mhnc.up.pt, já que a lotação é limitada a dez pessoas por sessão. O programa completo do “Verão no Museu” pode ser consultado aqui.

+ Museu de História Natural e da Ciência reduz preços e prolonga exposições

+ Noites de Verão ao ar livre no Museu de História Natural e da Ciência

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story