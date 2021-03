Josefinas lança colecção de loafers pela primeira vez

Toda a gente conhece a Josefinas pelas suas clássicas sabrinas (reinventadas em várias cores e modelos), mas ocasionalmente a marca aventura-se no mundo dos sapatos e surgem novas criações como a colecção Confidence, onde os loafers estão em destaque.

"Temos muitas novidades planeadas para este ano e esta colecção, que celebra o amor-próprio, com modelos diferentes de tudo o que já fizemos, é a primeira de várias. Inspiramo-nos nas mulheres que se cruzam no nosso caminho, todas as que lutam pelos seus objectivos e que não olham a preconceitos, e apresentamos, hoje, as novas Josefinas Confidence", explica a marca bracarense em comunicado.

© ByCoolWorld Confidence Rose Tassel

Desta colecção fazem parte três modelos de loafers, feitos com pele genuína e sola de borracha, todos fabricados artesanalmente, com o savoir-faire já característico da Josefinas. Estão disponíveis em preto, rosa e castanho – os dois últimos têm aplicação de berloques.

Estão à venda, exclusivamente, na loja online da marca e, até dia 2 de Março, com um preço especial (260€). A partir dessa data, vão estar disponíveis pelo preço original de 305€.

