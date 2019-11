Josefinas muda de nome em prol da eliminação da violência contra as mulheres

Hoje é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres e, para assinalar a data, a Josefinas, marca de sapatos bracarense, vai mudar de nome. A cada hora vai surgir um nome diferente no site, como Marias, Laras, Anas ou Dianas. O objectivo da acção é mostrar que a próxima vítima pode ser qualquer uma.

Ao mesmo tempo, a marca apresenta a nova colecção A In Her Shoes, uma edição especial de bailarinas pretas (um modelo de sabrinas) onde se pode ler #ProudToBeAWoman no exterior e, no interior, o nome de uma mulher estampado. As receitas de cada par de sapatos vendido (139€) vai reverter, integralmente, para a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

Além disto, a marca vai disponibilizar no Facebook e Instagram imagens com nomes de várias mulheres para incentivar as pessoas a partilhá-las nos seus perfis.

A Josefinas têm ainda outra novidade: para celebrar a época natalícia vai abrir duas pop-up stores em Portugal. A primeira no dia 30 de Novembro, sábado, em Braga (Rua do Janes, 38) e a segunda, no dia 7 de Dezembro, em Lisboa (Avenida Duque de Loulé, 81-83). Ambas vão funcionar apenas durante o dia das 11.00 às 18.00. Lá vai poder usufruir um desconto de 15% e, tal como aconteceu em edições anteriores, também vai ser possível agendar 30 minutos de atendimento personalizado.

Paralelamente, vão estar a ser aceites doações de roupa que seja adequada para outras mulheres usarem durante entrevistas de emprego. Tudo o que for recolhido vai ser entregue à ONG Dress for Success, que tem como missão ajudar mulheres a conseguir independência económica.

