KUG: o jardim secreto do Porto é um refúgio para este Inverno

Nos meses mais quentes, o jardim do KUG é um dos lugares mais especiais do Porto para estar com a família, os amigos, os amores e os patudos. Agora com pérgolas de madeira aquecidas e uma carta recheada de comida de conforto, o KUG está pronto para enfrentar o frio.

O novo menu de Inverno, idealizado pelo chef Rui Paula, é feito com produtos frescos e da época, totalmente pensado para esta estação. Há propostas como a presa de porco preto, alheira e maçã (20€), barriga de atum com batata-doce e citronela (24€), lombinho de vitela com brás de morcela (23€) ou o pato com castanhas e cogumelos (21€). Se preferir brunch, pode experimentá-lo aos sábados, domingos e feriados, das 12.00. às 15.30, com opções desde 19€ por pessoa.

© DR KUG

Por altura do Natal, os jantares de grupo têm direito a welcome drink, couvert, entrada, prato principal e sobremesa, sempre com opções vegan. Para entrada há burrata e presunto ou chamuça de legumes com cogumelos. Seguem-se três opções para prato principal: pato, castanha e cogumelos; bacalhau, broa, grão e cipolline; ou cevadinha de cogumelos. Para terminar em beleza, duas propostas para sobremesa: marmelo, noz e moscatel ou couve-flor, kalaminski e mel. O menu custa 35€ por pessoa, sem bebidas incluídas.

© DR KUG

Já para o jantar da passagem de ano, o KUG prepara uma noite especial: um menu de oito momentos, harmonizados com uma selecção de vinhos. Para começar, há entradas como vieira, manga e pepino, e foie gras, marmelo e Disaronno. Para o prato de peixe pode provar a corvina, lagostim e cenoura ou, no prato de carne, a vitela, aipo fumado e périgueux. A entrada em 2022 será feita com fogo-de-artifício e um espectáculo com artistas de dança, música e performance. O valor para esta noite é de 160€ por pessoa.

© DR KUG

As reservas podem ser feitas através de email (jardimkug@gmail.com) ou telefone (220 993 829).

Rua de Dom Manuel II, 178. 22 099 3829. Ter-Sex 12.00-15.00 e 19.00-00.00, Sáb-Dom 12.00-00.00

