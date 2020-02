Lana Del Rey, Tyler, the Creator e Pavement no NOS Primavera Sound

Lana Del Rey, Tyler, the Creator e Pavement são os cabeças de cartaz da próxima edição do NOS Primavera Sound. O festival vai ocupar, novamente, o Parque da Cidade, entre os dias 11 e 13 de Junho.

A organização revelou o cartaz completo e entre os destaques está o regresso de Pavement. A banda americana de rock alternativo, que se separou oficialmente há 20 anos, só vai dar dois concertos este ano, um deles é no Primavera Sound do Porto e o outro é no festival irmão em Barcelona. Tyler, the Creator actua pela segunda vez na Invicta e, desta vez, vem apresentar o seu mais recente álbum Igor. Depois de subir ao palco do Super Bock Super Rock, em 2019, Lana Del Rey ruma agora a norte com os êxitos de Norman Fucking Rockwell. Outros nomes a destacar no cartaz são FKA Twigs, King Krule, Dinosaur Jr., Cigarettes After Sex e Shellac.

A música urbana vai estar representada com Bad Bunny, que também vai actuar no MEO Sudoeste, Earl Sweatshirt, Little Simz, Sampa The Great, Jamila Woods, Paloma Mami e Yung Beef. Também não faltam nomes da electrónica, como Avalon Emerson, Special Request e DJ Marcelle/Another Nice Mess. O cartaz conta ainda com alguns nomes portugueses como David Bruno, Montanhas Azuis, Chico da Tina, e outros com sotaque brasileiro como Pabllo Vittar.

Os bilhetes para a nona edição do Primavera Sound já estão à venda. Os diários custam 60€ e os passes-gerais custam 120€.

