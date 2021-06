Latitid lança colecção em parceria com Cláudia Vieira

Os dias quentes já se fazem sentir e a vontade de ir a banhos aumenta. A pensar nisso, a Latitid, marca portuense de fatos de banho e biquínis, lançou uma nova colecção, em colaboração com a actriz Cláudia Vieira, com modelitos para mulher e roupa de banho para crianças.

No total são cinco os novos modelos, disponíveis em diferentes cores e padrões, que estão a venda – alguns até já estão esgotados. Cada um dos fatos de banho e biquínis, com excepção de um, foi baptizado com um nome especial para actriz. Existe o Caya e o Yoshi, os nomes dos seus cães, e Mary e Cate, as alcunhas para as filhas. O quinto modelo foi apelidado de Iconic (icónico, em português).

Tudo foi pensado ao pormenor pela marca e pela actriz. Estão disponíveis, por exemplo, dois modelos de biquínis, um deles com formato em V (em azul ou laranja), que pode ser conjugado com partes de baixo diferentes, uma forma de favorecer vários tipos de corpos. O outro tem um top mais subido e é mais funcional, já que também pode ser utilizado como um top para o dia-a-dia e até para praticar desporto.

Entre os fatos de banho, que também pretendem ter várias funções, existe uma opção em tecido brilhante, cujo modelo marca bem a silhueta, e outro modelo de alças finas – para quem gosta de bronzear e não ficar com muitas marcas –, que pode comprar com um print geométrico ou em cores sólidas como laranja ou azul com lurex dourado.

© Joel Bessa Existem fatos de banho iguais para mãe e filha

As mais pequenas podem vestir um fato de banho, cujo modelo é igual ao de adulta, em duas cores, para que mãe e filha possam combinar coordenados. Todos os artigos são feitos de licra lisa, texturada e com brilho, o tecido normalmente utilizado pela marca.

Toda a campanha foi fotografada sob o sol da Comporta e tem como objectivo retratar um dia típico de Verão da actriz, acompanhada pelas duas filhas, que também serviram de modelos para as novas peças. A colecção Latitid x Cláudia Vieira está à venda online e os preços vão dos 44,50€ aos 125€.

