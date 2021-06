Lello inaugura instalação dedicada aos vencedores do Nobel da Literatura

"Livraria Lello X Time: What Makes a Nobel?" é o nome do projecto que pode visitar na próxima ida à histórica livraria.

A Livraria Lello e a revista Time juntaram-se para um projecto que pretende dar destaque aos vencedores que, desde 1901, receberam o Prémio Nobel da Literatura. O resultado é uma instalação, intitulada Livraria Lello X Time: What Makes a Nobel?, e uma sala dedicada ao único autor português que recebeu esta distinção.

A intervenção artística é assinada pelo director criativo da revista norte-americana, D.W. Pine, e destaca autores que receberam o prémio, mas também outros que, apesar de nunca terem recebido esta distinção, "mereceram honras de primeira página".

"Através deste projecto, pretendemos dar visibilidade aos prémios inerentes à literatura, chamar mais uma vez a atenção para a importância do livro e desenvolver a nossa caminhada e a nossa missão de pôr o mundo inteiro a ler e de valorização do livro", disse a presidente do Conselho de Administração da Livraria Lello, Aurora Pedro Pinto, à Agência Lusa.

Estão expostos 12 painéis, incluindo diferentes capas da Time, desde Rudyard Kipling, um dos primeiros autores a receber Nobel da Literatura, em 1907, a Toni Morrison, escritora galardoada pela Academia Sueca, em 1993. Também poderá encontrar por lá a figura de Virginia Woolf e William Shakespeare, que nunca foram distinguidos com o prémio.

A instalação fica no primeiro piso, destaca 143 autores, de todos os géneros, nacionalidades e épocas, e é acompanhada por curiosidades e histórias das suas carreiras literárias. No total, estão disponíveis para compra cerca de 650 obras, em vários idiomas.

Paralelamente a isto, a Lello inaugurou uma sala dedicada a José Saramago – o único Nobel da Literatura em língua portuguesa –, onde também foi instalado um painel que "coloca em foco uma das fotos que poderia ter sido seleccionada para destaque de primeira página", explica a Agência Lusa.

Além disso, neste espaço o público pode encontrar uma série de títulos do autor, entre eles os quatro livros editados pela Livraria Lello, em parceria editorial com a Porto Editora, com ilustrações de João Maio Pinto – Memorial do Convento, Ensaio Sobre a Cegueira, o Evangelho Segundo Jesus Cristo e As Intermitências da Morte.

