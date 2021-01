Novo espaço cultural da Livraria Lello será projectado por Siza Vieira

No dia do 115.º aniversário, a livraria Lello anunciou que Álvaro Siza Vieira, arquitecto vencedor do Prémio Pritzker, vai assinar o projecto de requalificação do número 148 da Rua das Carmelitas, para criar um novo espaço cultural.

Em declarações à Agência Lusa, a administradora Aurora Pedro Pinto afirma que o projecto de requalificação deste edifício contíguo à livraria é "a realização" de um sonho, que significa um "investimento não só na Livraria Lello, mas também na cidade". O novo projecto de Siza Vieira vai ser "um edifício com alma própria", "dedicado à cultura" e com "diferentes valências, contribuindo para aumentar a oferta cultural e turística da cidade".

Com a criação deste novo espaço, a Livraria Lello pretende oferecer "uma experiência mais qualificada a leitores e visitantes, aumentar a oferta cultural, partindo do livro, tendo alma e um programa próprios, e que, paralelamente, por passar a estar ligado à Livraria Lello, facilite a circulação de pessoas".

No âmbito das celebrações do aniversário, a livraria anuncia ainda que adquiriu o espólio da centenária Coimbra Editora e Gráfica Coimbra, que fechou portas em 2020 e que detém primeiras edições de obras de Miguel Torga, publicações de Marcelo Caetano e de António de Oliveira Salazar, e obras de Vergílio Ferreira e Eugénio de Andrade.

O aniversário da livraria traz outra novidade – a icónica escadaria muda de cor para se assumir em tons de cinza e amarelo, as cores de 2021 da Pantone. Contudo, esta alteração não será definitiva, a cor vermelha regressará em Abril.

