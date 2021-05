Lello nomeada para prémio internacional de melhor livraria

A Livraria Lello é a única portuguesa a concorrer ao título internacional de “Livraria do Ano”, que será atribuído pela Feira do Livro de Londres e a Publishers Association.

As listas de candidatos para o Prémio de Excelência Internacional da Feira do Livro de Londres (The London Book Fair International Excellence Awards 2021) foram anunciadas esta segunda-feira. A Livraria Lello é uma das três finalistas na categoria de "Livraria do Ano" ("Bookstore of the Year"), ao lado da Avid Reader, na Austrália, e da Cărturești, na Roménia.

Os prémios são atribuídos pela Feira do Livro de Londres, em parceria com a Publishers Association. Celebram as conquistas editoriais em sete categorias, reconhecendo as organizações e indivíduos que revelam "originalidade, criatividade e inovação", e cujas acções "demonstram a paixão que impulsiona a indústria editorial em todo o mundo".

Entre os candidatos desta oitava edição, há representantes de 15 países, sendo a Lello a única entidade portuguesa seleccionada. As sete categorias a concurso são as seguintes: Livraria do Ano, Biblioteca do Ano, Editora de Audiolivros do Ano, Recursos de Aprendizagem Educacional, Iniciativa de Tradução Literária, Publicação Inclusiva e Agente Literário. Os vencedores serão escolhidos por uma comissão composta por especialistas do sector e serão anunciados durante este mês. Consulte aqui todos os nomeados.

“É especialmente gratificante receber esta nomeação num ano tão particular como o de 2020. É uma honra podermos, através do nosso exemplo, inspirar outras livrarias em todo o mundo a reinventarem-se e reagirem com criatividade e resiliência às dificuldades que o sector livreiro atravessa”, afirma a presidente do conselho de administração da Livraria Lello, Aurora Pedro Pinto, citada em comunicado. “Perante todas as dificuldades causadas pela pandemia da covid-19, assumimos como ainda mais fundamental a missão de pôr o mundo inteiro a ler e, a pensar nos leitores e nos autores, fizemos dos desafios inspiração, criando iniciativas que vão ficar para sempre marcadas na nossa história”.

Tendo sido obrigada a fechar portas durante cerca de dois meses e meio em 2020, a Lello abriu uma janela para a comunidade de leitores, oferecendo livros de alguns dos maiores clássicos da literatura universal em sistema drive-thru – durante 30 dias, foram oferecidos mais de dez mil livros. No mesmo período, lançou um concurso literário que recebeu mais de 5600 candidaturas, provenientes de 39 países. Os seis contos vencedores foram publicados no livro Contos da Quarentena, editado em três idiomas (português, inglês e castelhano).

