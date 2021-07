Lenna é a nova marca portuguesa de calçado vegan e sustentável

Lançada no início do mês, a loja online da marca conta com dois modelos de sapatilhas, cada um disponível em 12 cores.

Três amigos – um investidor de private equity, um investment banker e um piloto da TAP – juntaram-se para criar uma marca de calçado com uma pegada ecológica reduzida. O resultado é a Lenna, cuja loja online foi lançada no início do mês, com dois modelos de sapatilhas.

A ideia já era antiga, mas a falta de tempo para se dedicarem ao projecto fez com que ficasse em segundo plano. Entretanto, o mundo confinou e o tempo em casa permitiu que o conceito de criar uma "fusão entre alpercatas e ténis" – como descrevem em comunicado – conseguisse materializar-se. O nome foi escolhido por ser fácil de ler em qualquer língua e por ser uma boa forma de resumir a mensagem da marca: "Led by Nature" (guiado pela natureza, em português).

Na loja online da Lenna vai encontrar dois modelos de sapatilhas – um de sola alta e outro de sola baixa –, criados para "dia e noite, festa ou praia, para uma viagem de negócios ou para onde a imaginação nos levar". Cada modelo está disponível em 12 cores, em tamanhos do 35 ao 46, por 75€.

© DR As sapatilhas da Lenna são unissexo

Para os criadores da marca – Nuno Cordeiro, João Glória e Mário Garcia Ribeiro –, sempre foi essencial que a produção acontecesse inteiramente em Portugal. Depois de muita procura, encontraram uma fábrica no Norte do país onde o calçado é produzido manualmente.

A Lenna afirma-se como uma marca amiga do ambiente, por isso, na hora de escolher materiais optaram por soluções sustentáveis e vegan, como o algodão orgânico e a juta. Além disso, garantem que nada é desperdiçado. Por exemplo, os restos de tecidos são usados para fazer as etiquetas dos artigos, e os restos das solas são triturados e reutilizados.

“Minimizar o nosso impacto é uma responsabilidade incontornável nos dias de hoje, por isso os Lenna querem ir mais além. Por cada par de sapatos vendidos, teria de haver um contributo. Uma forma de ajudar o nosso planeta”, explica Mário Garcia Ribeiro, citado em comunicado.

Foi com esse objectivo que estabeleceram parcerias com cinco associações: a Oceanos Sem Plástico. a Zero Waste Lab. a ANEFA. a SOS Animal e a Quercus. Assim, por cada par de sapatos vendido, o cliente pode escolher entre limpar 13 quilos de plásticos das praias portuguesas, limpar duas mil beatas das ruas portuguesas, plantar uma árvore, alimentar um gato abandonado durante um dia ou criar uma maternidade para peixes em vias de extinção.

