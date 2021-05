Literatura em Viagem começa hoje em Matosinhos

A 15.ª edição do LeV - Literatura em Viagem arranca esta segunda-feira, dia 10, e acontece até 16 de Maio, no Teatro Municipal Constantino Nery, em Matosinhos, mas também nas páginas de Facebook do evento e da autarquia. São mais de 20 convidados, oriundos de três continentes, que "nos farão viajar pela literatura portuguesa, brasileira e mexicana e deambular pelos limites do preconceito, da palavra e dos desafios do mundo de hoje", explica o município em comunicado.

No primeiro dia do festival, às 18.30, pode contar com o lançamento do livro De casa para um mundo, um projecto artístico concebido por Manuel de Novaes Cabral e Sobral Centeno. É neste contexto que vai ser inaugurada uma exposição, na Galeria da Biblioteca Florbela Espanca, que reúne as obras de 15 escritores, 15 artistas plásticos e 15 músicos, que vai poder visitar até 26 de Junho.

© DR Programa completo do festival

Para os restantes dias, estão planeadas entrevistas a dois vencedores dos prémios Booker Prize: o autor de A Vida de Pi, Yann Martel, no dia 11 de Maio, e o irlandês John Banville, que escreveu Mar e Doutor Copérnico, no dia 13 de Maio.

Luísa Costa Gomes, Pacheco Pereira, Carlos Tê, Rui David, Ana García Bergua, Laura Niembro, Francisco Seixas da Costa, Bruno Vieira do Amaral, Conceição Evaristo, Daniel Oliveira, Marina Perezagua, Onésimo Teotónio de Almeida, Itamar Vieira Júnior, Milton Hatoum e Elvira Fortunato são alguns dos oradores/participantes desta edição.

Entre segunda e sexta-feira, a programação do LeV vai ser exclusivamente online e apenas no fim-de-semana, 15 e 16 de Maio, é que o festival vai ter programação presencial no Teatro Municipal.

Além da literatura, o LeV também vai celebrar outras artes. Por exemplo, no último dia, sábado à noite, o festival viaja até à Real Vinícola, para um concerto da Orquestra Jazz de Matosinhos com Manuela Azevedo, integrado na programação do projecto A Minha Cidade na Tua Cidade. No domingo à tarde, o auditório da Junta de Freguesia da Lavra vai receber o Quarteto de Cordas de Matosinhos, que vai prestar homenagem ao historiador Edgar Rodrigues.

