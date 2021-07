Livraria Lello inspira novo filme de acção da Netflix

A acção de Gunpowder Milkshake: Mistura Explosiva desenrola-se em torno de uma biblioteca que inclui referências à portuense livraria Lello, com uma recriação da emblemática escadaria vermelha. O filme do realizador israelita Navot Papushado estreou nos cinemas portugueses a 15 de Julho e estará brevemente disponível na Netflix.

Em Gunpowder Milkshake, o ambiente da biblioteca é o disfarce perfeito para o crime, e o cenário improvável de perseguições e tiroteios. As bibliotecárias fazem parte de um grupo de assassinas e os livros são usados para esconder armas. O elenco é composto por nomes como Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett e Michelle Yeoh.

© DR 'Gunpowder Milkshake'

O designer de produção, David Scheunemann, revelou à revista Variety que o interior da biblioteca do filme teve várias influências, mas a principal foi a livraria Lello, no Porto. Do ponto de vista arquitectónico, inspiraram-se no filme Seven, e o resto foi baseado na construção de texturas e cores.

“Só podemos estar felizes e lisonjeados por sabermos que a beleza da Livraria Lello inspirou o cenário do filme onde lemos uma metáfora poderosa: os livros podem ser armas”, refere Aurora Pedro Pinto, administradora da Lello, citada em comunicado. “Entrar numa biblioteca ou numa livraria é sempre uma oportunidade única para encontrar armas poderosas, munidas de conhecimento, magia e esperança.”

Veja o trailer do filme:

