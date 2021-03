Livraria Lello reabre com entrada gratuita

A livraria mais bonita do mundo reabre a 15 de Março com entrada livre, até data a anunciar. Aproveite para ver as novas cores da escadaria.

No início de Janeiro deste ano, a Lello encerrou para preparar o seu aniversário. Reabriu a 13 de Janeiro, na véspera de um novo confinamento, para celebrar os 115 anos da livraria – e fechou as portas pouco depois. Volta agora a receber os leitores em casa, em conformidade com o plano de desconfinamento, que autoriza a reabertura das livrarias a partir de 15 de Março.

Assim, a Lello volta a abrir ao público a partir desta segunda-feira. Habitualmente, a entrada é paga (5€), para dosear o fluxo de visitantes, sendo o valor dedutível na compra de um livro. Nos próximos tempos, aproveite para matar as saudades da livraria, que promete entrada livre até data a anunciar. O espaço funcionará no horário das 10.30 às 13.00 e das 14.00 às 17.30. Vai agora poder ver uma das novidades do aniversário da Lello – a icónica escadaria mudou temporariamente de cor, deixando o vermelho para se assumir em tons de cinza e amarelo, as cores de 2021 da Pantone.

© DR As novas cores da escadaria da Livraria Lello

Mas a celebração dos 115 anos trouxe outras novidades – Álvaro Siza Vieira, arquitecto vencedor do Prémio Pritzker, vai assinar o projecto de requalificação de um edifício adjacente à livraria, para criar um novo espaço cultural. A Lello anunciou ainda que adquiriu o espólio da centenária Coimbra Editora e Gráfica Coimbra, que fechou portas em 2020 e que detém primeiras edições de obras de Miguel Torga, publicações de Marcelo Caetano e de António de Oliveira Salazar, e obras de Vergílio Ferreira e Eugénio de Andrade.

