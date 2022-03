Livraria Lello vai ter um espaço dedicado a livros raros

No dia 31 de Março, a livraria Lello vai inaugurar a Gemma, uma sala dedicada a livros raros, primeiras edições, livros de luxo e livros objecto, que contará com exposições.

No dia 31 de Março, a livraria mais bonita do mundo inaugura a Gemma, uma sala inteiramente dedicada a livros raros, primeiras edições, livros de luxo e livros objecto. Esta nova sala será "um espaço vivo", com uma programação própria, um "local privilegiado e exclusivo, para aqueles que procuram o livro como objecto de investimento" anuncia a Lello.

A Gemma contará com exposições, onde os amantes da literatura poderão "deliciar-se com as histórias de algumas das obras mais particulares do mundo, que integram o espólio da livraria". Entre as novidades deste local, está uma exposição que reúne parte do espólio da Coimbra Editora e da Brazenhead Books, "duas icónicas casas dos livros, cuja memória a Lello não quer deixar morrer".

Para visitar a Gemma, será necessária "marcação prévia e sujeita a aceitação", que em breve estará disponível no site da Lello. Para mais informações, pode contactar o seguinte email: livroantigo@livrarialello.pt.

Antes desta inauguração, no dia 26 de Março a livraria apresenta o filme 1965, Panreal Um Edifício de Nadir Afonso, com a presença do realizador, José Paulo Santos, e da esposa do arquitecto, Laura Afonso. O documentário, que é também uma homenagem ao arquitecto e artista plástico Nadir Afonso, retrata os três últimos anos de luta pelo edifício da panificadora Panreal, localizado em Vila Real, que foi demolido em 2020. O evento, organizado pela Associação Portuguesa Para A Reabilitação Urbana e Protecção do Património, tem início marcado para as 21.00. As inscrições devem ser feitas através do email geral@aprupp.org.

