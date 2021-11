Luzes de Natal são ligadas esta semana em Santa Maria da Feira

Em Santa Maria da Feira, o Natal vai durar 62 dias. Este ano, a iluminação natalícia chega mais cedo às ruas, praças e edifícios públicos, como forma de incentivar o turismo e o comércio local. De 5 de Novembro a 6 de Janeiro, vários pontos de referência da cidade vão estar iluminados e decorados com motivos natalícios, garantindo dois meses de ambiente festivo, anuncia a Câmara Municipal.

Na Rua António Castro Corte Real, vai estar instalado o pórtico de "Boas Festas", seguido de um corredor de luzes nas laterais. A iluminação estende-se ao Largo Camões, às árvores do Rossio, à Alameda Roberto Vaz de Oliveira, ao jardim do Convento dos Lóios, decorado com um presépio 3D, ao Castelo da Feira, à Rua dos Descobrimentos, à Rua Dr. Elísio de Castro, à Rua das Fogaceiras e à Rua Dr. Roberto Alves, decorada com tectos de luz.

Também a Praça Gaspar Moreira, a Rua Direita e as fachadas dos edifícios da Câmara Municipal e da Loja Interactiva de Turismo, a Rotunda da Bola, o Monumento ao Espírito Feirense e a fachada das Termas de S. Jorge estarão decorados e iluminados a partir de 5 de Novembro.

A iluminação de Natal abrangerá todo o período de realização do Perlim, o parque temático de Natal que vai estar instalado na Quinta do Castelo entre 1 e 30 de Dezembro. Neste período, a cidade acolhe habitualmente milhares de visitantes, alguns vindos da vizinha Espanha. Os bilhetes de entrada no Perlim já estão à venda online, a preços entre os 6€ e 8€.

