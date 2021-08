M.Ou.Co. vai transformar-se em sala de espectáculos nos próximos dias

O M.Ou.Co., o mais recente espaço multicultural da cidade, é oficialmente inaugurado no próximo mês, mas antes criou uma programação cultural composta por uma série de concertos. Os espectáculos são gratuitos, mas é obrigatório fazer inscrição prévia.

A agenda é o resultado de uma parceria com o Programa Garantir Cultura e vai incluir concertos de artistas de diferentes latitudes, desde a Guiné-Bissau ao Brasil, passando por Espanha e Gâmbia. Os jardins exteriores do espaço recebem já na quarta-feira, 25 de Agosto, às 21.00, o DJ portuense Rui Trintaeum, cujas sessões vão do jazz ao techno.

Para sábado, 28 de Agosto, às 19.00, está marcada a actuação da cantora e compositora brasileira LaBaq, no átrio do M.Ou.Co. Na terça-feira, dia 31, também às 19.00, vai estar em destaque Mbye Ebrima, cantor, tocador de kora e contador de história oral mandinga-kaabunké, com um concerto que vai do blues à música tradicional mandinga.

Já a 4 de Setembro, o dia em que se encerram as festividades, vai poder ouvir o som da harpa de Angélica Salvi, compositora espanhola que habita o mundo do jazz, pop, rock e electrónica. O concerto acontece às 19.00.

Todos os concertos são gratuitos e acontecem ao ar livre, no entanto, existe um limite de lotação do espaço. Quem quiser participar, deve inscrever-se via email (info@mouco.pt).

+ Bonfim vai ter um novo hotel e espaço cultural

+ Roteiro: o melhor do Bonfim

+ Bonfim está no top 20 dos bairros mais cool