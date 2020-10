Mahrla abre primeiro espaço no Porto no final do mês e junta ateliê e loja

É tão nova que ainda nem abriu portas. Terá que esperar pelo dia 22 de Outubro para poder entrar pelas portas da primeira loja Mahrla no distrito do Porto, em Vila Nova de Gaia. O espaço casa os dois mundos da marca: o ateliê de criação e a loja física.

Quando Sílvia Pereira, a mente por detrás de tudo isto, começou nestas andanças, não achou que a sua marca ganhasse as dimensões que tem agora. Tamanho foi o sucesso que abriu este ano a primeira loja física no Chiado, juntamente com a marca de jóias Our Sins, e prepara-se para abrir no final do mês, finalmente, a primeira loja no Porto, de onde é natural.

O espaço, projectado de raiz pela instagrammer e arquitecta Joana Luís, vai dividir-se entre ateliê da marca e loja, onde vão estar expostas as colecções da Mahrla e novidades de acessórios, como é o caso da mochila Dream Bag.

Mahrla

Coloca amor em tudo o que faz e as criações para a marca não são excepção – a Mahrla tem design próprio e confecção 100% nacional, no Norte do país, com peças minimalistas que assentam a todo o tipo de mulheres. É comum as peças serem dominadas pelos folhos, pelas cores sólidas e pela fluidez dos tecidos.

A marca apresentou online no início de Setembro a última colecção, "Dare To Love", que a partir de 22 de Outubro poderá ser vista, tocada e experimentada na nova loja. No dia da inauguração, haverá surpresas ao longo do dia para os clientes – não vale a pena correr à primeira hora porque as novidades decorrem entre as 10.00 e as 19.00, no horário de funcionamento da loja.

Também para celebrar a abertura, será lançada uma peça de joalharia especial em co-autoria com Angela Lima, autora da marca Our Sins Jewels.

Rua da Fitela, 68 (Vila Nova de Gaia). Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb 10.00-13.00. 22 116 2321.

