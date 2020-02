Mahrla & Our Sins: uma loja no Chiado que junta roupa, jóias e uma amizade

Do Porto e do universo online para Lisboa e para dentro de quatro paredes: a Mahrla e a Our Sins ganharam a primeira morada física e abriram portas no Chiado numa loja que une roupa, jóias e uma amizade de longa data.

Sílvia Pereira e Ângela Lima têm ambas sotaque de quem a vida e coração pertencem ao norte, mas ganharam uma segunda casa mais a sul – uma casa que acolhe as marcas destas duas amigas. Sílvia dedica-se às criações de roupa com a Mahrla, uma marca com design próprio e confecção 100% nacional, com peças minimalistas que assentam a todo o tipo de mulheres. Já Ângela entrega-se à arte da joalharia com a Our Sins, atenta ao detalhe e à qualidade de cada jóia.

A loja foi fruto do acaso. No número 6 da Calçada de São Francisco já morava a Brand Studio e quando Joana Caetano, a responsável da loja, quis fechar o estaminé Sílvia, que já a conhecia, pôs-lhe um travão. “Já conhecia o espaço e quando isto aconteceu passou-me pela cabeça abrir uma loja, mas nunca sozinha. Falei com a Ângela e a aventura começou assim”, explica.

Inês Félix

A Brand Studio desapareceu para dar lugar à Mahrla & Our Sins, onde Joana continua a dar a cara pelo projecto em Lisboa. “Foi um conjunto de factores que se alinharam e que ajudaram a que abríssemos este espaço aqui neste local. Não escolhemos Lisboa porque era Lisboa, aconteceu simplesmente e deixámos rolar o sentido de oportunidade”, diz a dona da Mahrla. Apesar de serem do Porto, grande fatia da clientela está em Lisboa, e os pedidos de um espaço onde se pudesse experimentar, tocar e sentir as peças multiplicavam-se em ambas as marcas.

A loja é pequenina mas cabe o suficiente para compor a casa. O rosa pálido predomina em todo o espaço, com cortinas aveludadas que marcam as divisões, e placas em veludo a cobrir parte das paredes – um contraste evidente com a pedra do chão e das arcadas.

Inês Félix

“A Sílvia é mais pró-activa e eu sou mais calma, mais ponderada – equilibramo-nos muito bem. Conseguimos ter honestidade nos nossos negócios e somos genuinamente amigas”, afirma Ângela. “A nossa estratégia é darmos a cara. Ajudamo-nos imenso uma outra, e foi nessas trocas e baldrocas que começámos a perceber que muitos clientes de uma, eram clientes também da outra. As nossas marcas cruzavam-se muito mais do que imaginávamos.”

Nos charriots balançam as criações de Sílvia, dos vestidos às camisas, enquanto as prateleiras cor-de-rosa carregam as jóias de Ângela, com muitos dourados a dar brilho à coisa – brincos, colares, pulseiras ou ganchos, há de tudo.

Inês Félix

Agora que têm espaço próprio, a dupla não afasta a possibilidade de criar colecções exclusivas da loja. “Tudo é uma possibilidade, temos de nos habituar a ter um espaço e explorá-lo da melhor maneira como qualquer marca o faz”, conclui Ângela.

Calçada Nova de São Francisco, 6 (Chiado). Ter-Sáb 11.00-14.00/15.0-19.00.

