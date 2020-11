MaiaShopping acolhe exposição sobre antiga linha de comboio

Até 12 de Novembro, a exposição leva-nos numa viagem fotográfica pelo antigo caminho-de-ferro Porto-Guimarães, do qual a Maia fazia parte. A entrada é livre.

Antigamente, o trajecto de comboio Porto-Guimarães passava pela Maia, cidade que em tempos teve um papel importante nesse caminho-de-ferro português. Memórias da Maia – transporte sobre carris é a exposição que nos conduz numa viagem no tempo por esta linha e pelas alterações que foi sofrendo ao longo dos anos, e pode ser vista até 12 de Novembro no piso 2 do MaiaShopping.

Os visitantes podem ver fotografias de locais, estações e mapas associados a este caminho, acompanhados por informação com detalhes e curiosidades sobre a sua história, “onde são inevitáveis os paralelismos entre passado e presente”, descreve o comunicado de imprensa. A modernização dos transportes, nomeadamente a chegada do metro ao concelho, é um importante marco desta transformação, já que levou a que o antigo troço de comboio fosse substituído por um ecocaminho, actualmente com 1,8 km.

A exposição resulta de uma colaboração entre o MaiaShopping e o Turismo da Maia, que se deverá repetir a propósito de mais duas exposições até ao final do ano: Memórias da Maia – Aeroporto de Pedras Rubras, na segunda metade do mês, e Memórias da Maia – Guilhermina Suggia, em Dezembro.

+ Granélia: Abriu uma mercearia a granel na Maia

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal