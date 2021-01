MAJATU. STUDIO: a nova marca de luxo 100% portuguesa

"Equilíbrio" é o nome da primeira colecção da MAJATU. STUDIO, com peças sustentáveis que querem ter lugar cativo no seu guarda-roupa.

Foi no início da pandemia que Sara Peixoto e Jorge Ribeiro decidiram juntar-se para criar algo novo e positivo no meio de tantas más notícias. Uniram as suas áreas de formação – Sara formou-se em economia e em gestão de moda, Jorge estudou arquitectura – para criar uma marca de vestuário de luxo e com selo 100% nacional.

Apesar de se terem deparado com várias dificuldades, como o fecho temporário de muitas fábricas têxteis, conseguiram, no final do ano, criar a MAJATU. STUDIO. A marca pode ter um nome fora do comum, mas para os seus fundadores tem muito significado – é baseado no apelido pelo qual a família de Jorge é conhecida na vila onde vive, em Alvarães, Viana do Castelo.

Fotografia de Paulo Meixedo As peças da MAJATU. STUDIO são feitas de malhas orgânicas e tecidos naturais

Para os criadores, foi importante, desde o início, criar peças intemporais e sustentáveis. "Quando começámos a perceber realmente como a indústria funciona, apercebemo-nos que a sustentabilidade vai mais além do que utilizar meros materiais sustentáveis", explica Sara.

Tendo em conta os recursos disponíveis, tentaram ser amigos do ambiente, utilizando malhas orgânicas e tecidos naturais. Mas este não é o único esforço para reduzir a pegada ecológica da MAJATU. Todos os artigos são feitos para durar e por encomenda, o que ajuda à diminuição da produção em massa e do desperdício de materiais.

Além disso, o design das peças também foi pensado para ser intemporal, não obedecendo a tendências, de modo a poderem ser usadas durante diferentes estações. Os produtos da marca são feitos em Barcelos e o objectivo é ir trabalhando para que a produção se torne cada vez mais sustentável.

Fotografia Paulo Meixedo Equilíbrio é o nome da primeira colecção da marca

Com o lançamento da marca, lançaram também a primeira colecção "Equilíbrio", onde vai encontrar aquelas peças essenciais que todos devemos ter no armário, como camisas, calças, hoodies, t-shirts ou sobretudos. Tudo em tons de branco, azul-marinho e preto, para todos os géneros – algumas peças são até categorizadas como sem género.

"Embora sejamos uma marca de roupa, o nosso intuito é alargar horizontes, para nos podermos dedicar a outras áreas de negócio", explica Sara. Entre os planos para o futuro, está a criação de novos e diferentes produtos, feitos em colaboração com designers, escultores, pintores, artesãos e fotógrafos.

Outro dos principais objectivos é pôr a MAJATU nas bocas do mundo, por isso, já estão a trabalhar para chegar a diferentes países da Europa. Para já, pode encontrar todas as peças da marca no site oficial, com preços entre 73€ e 484€.

+ As melhores lojas que abriram no Porto em 2020

+ 13 lojas online do Porto que tem de conhecer

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana