Manna Porto lança kit para fazer pão de fermentação lenta em casa

Situado na Rua da Conceição, o Manna Porto é um espaço movido por uma vontade de viver um estilo de vida mais consciente e sustentável, com refeições orgânicas, locais e sazonais, privilegiando produtos de pequenos produtores nacionais e locais.

Neste momento, está aberto todos os dias para entregas ao postigo (take-away) e entregas em casa (delivery), das 09.30 às 18.30 (consulte o menu), com a padaria e mercearia abertas e algumas novidades como os kits que permitem fazer em casa alguns produtos do Manna.

O kit para fazer panquecas custa 18,50€ e é composto pelo preparado de panqueca, manteiga de avelã, bebida vegetal de amêndoa, um mix de sementes tostadas e as instruções de confecção. Já o kit para fazer pão de fermentação lenta custa 29€ e inclui o livro Do Sourdough - slow bread for busy lives, uma dose de isco (massa mãe), farinha para alimentar o isco durante as primeiras semanas e uma mistura de farinhas para fazer quatro pães de 800gr (mistura de espelta, trigo e centeio).

Ambos estão disponíveis na plataforma Comfort Goods. As entregas abrangem o concelho do Porto e são gratuitas em compras superiores a 20€. Se preferir poupar trabalho, pode encomendar o pão de fermentação lenta do Manna e outros produtos como focaccia, brioche vegan, kimchi, manteigas de frutos secos, queijo de caju, húmus, infusões, sidras e vinhos.

+ Os melhores restaurantes saudáveis no Porto

+ Dentro do novo Manna Porto há yoga, meditação e comida saudável

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana