Há dois mercados, este fim-de-semana, onde vai poder passear, fazer compras, comer, petiscar, conviver e assistir a espectáculos. O MAR - Mercado Alternativo do RUA, que tem lugar no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, está de regresso (depois de a pandemia ter suspendido as iniciativas nos últimos anos) e conta com muitas propostas até domingo, dia 17 de Abril.

Banquinhas de street food, artesanato, aulas de yoga e danças urbanas, DJ animados, rodas de samba, grafitters, tatuadores e barbeiros experientes serão algumas das actividades que poderá ver e fazer por lá. Esta é a primeira edição do ano, mas outras seguir-se-ão, sempre no terceiro fim-de-semana do mês, entre Abril e Setembro. A entrada é livre e o mercado funciona entre as 10.00 e as 22.00.

O Urban Market termina no sábado, dia 16 de Abril, mas antes de encerrar as portas do Hard Club vai mostrar 25 marcas de design de autor e de edição limitada. São marcas 100% portuguesas, que abrangem as mais diversas áreas, da joalharia ao design de interiores, da ilustração à pintura, passando pelo design de moda e pelo bem-estar. No fim-de-semana seguinte, regressam, dois anos depois, à Praça das Cardosas, em frente à estação de São Bento. A entrada também é livre. Boas compras.

+ As melhores lojas no Porto

+ Os 14 melhores mercados no Porto