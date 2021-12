Maricota é a nova mercearia sustentável e a granel do Mercado de Matosinhos

Sustentabilidade, produção nacional, venda a granel e alimentação saudável são os quatro pilares que sustentam a Maricota, a nova mercearia do Mercado Municipal de Matosinhos. Nascida em tempos de pandemia, a ideia partiu de mãe e filha. Fátima, reformada da área da qualidade alimentar, e Maria João, ligada à área de marketing, arregaçaram as mangas em tempos de incerteza e abriram este espaço que privilegia a venda a granel de produtos naturais e biológicos, de origem nacional.

“Obviamente que já estávamos muito atentas à questão do ambiente. Mas o clique deu-se quando vimos a reportagem da Maria Granel [mercearia a granel em Lisboa] com a Eunice Maia. Achámos interessante e como a pandemia veio mostrar-nos que num instante tudo muda e que não adianta fazer grandes planos, decidi deixar a área do marketing e arrastei a minha mãe comigo”, conta Maria João à Time Out Porto. Calhou bem, até porque o Mercado de Matosinhos abrira concurso para as suas lojas e ambas acabaram por ganhar a concessão do espaço que agora ocupam.

©DR Maricota

Pelas prateleiras da Maricota vai encontrar compotas, mel, bolachas, licores, fruta desidratada e em pó, chás, chocolates, frutos secos, azeites, especiarias, cereais, massas, farinhas e muitas outras coisas. Também têm detergente a granel e incentivam os clientes a levarem apenas as quantidades que necessitam, evitando, assim, o desperdício, bem como a trazerem de casa as próprias embalagens reutilizáveis. Em alternativa, têm sacos de papel ou de algodão, produzidos em Portugal.

Se optar por levar a própria embalagem ou recipiente, só precisa de tomar nota da tara à chegada, encher com a quantidade pretendida, pesar (retirando a diferença da tara) e pagar. Um dos grandes objectivos para o novo ano é “entrar na área da higiene”, conta Maria João. “Queremos ter sabonetes, champôs sólidos e líquidos – estes a granel –, escovas de dentes e produtos de higiene feminina, como pensos e tampões. Mas há muitos outros produtos relacionados com a alimentação que também gostaríamos de explorar, como as cápsulas de café reutilizáveis e acessórios de limpeza, como esfregões”.

©DR Maricota

Rua Álvaro Castelões, 56 (Matosinhos) 936 533 662. Ter-Sex 10.00-13.00; 15.00-19.00. Sáb 09.00-14.00.

