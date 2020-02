Marque na agenda: está a chegar mais uma edição do Veggie Fest

A sexta edição do Veggie Fest Portugal, o maior festival do país dedicado ao mundo vegetariano e vegan, vai voltar a invadir o Centro Comercial Cidade do Porto, no sábado 28 e no domingo 29 de Março. Como já é habitual, pode contar com showcookings, palestras e muitos expositores, com comida e outros produtos dentro da temática, como cosmética, por exemplo.

Todas as edições têm um tema específico. Este ano, o mote para o evento é a alimentação saudável dos zero aos cem. Gabriela Oliveira, autora de livros como Cozinha Vegetariana Para Quem Quer Poupar ou Cozinha Vegetariana para Bebés e Crianças; a bodybuilder vegan Olena Starodubets; e vários profissionais da nutrição como Andreia Torres, Tatiana Zanin, Sandra Gomes Silva ou Joana Maranhas vão estar presentes no evento.

Ainda está por definir o cartaz completo do evento, com a agenda de workshops e palestras. De qualquer forma, se este é um tema do seu interesse, reserve o último fim-de-semana de Março para ficar a conhecer mais sobre a alimentação vegetariana. Ate lá, vá conhecendo os melhores restaurantes vegetarianos da cidade.

