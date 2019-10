Matosinhos inaugura parque canino no Dia Mundial do Animal

Se vive em Matosinhos ou se se passeia pela cidade à beira-mar com o seu melhor amigo de quatro patas, vai gostar de saber que esta sexta-feira 4, data em que se assinala o Dia Mundial do Animal, a autarquia vai inaugurar o segundo parque canino da cidade.

O espaço foi construído no Conjunto Habitacional da Seara e tem 1790 m2 de terreno vedado para que os animais possam correr, brincar e socializar em segurança. O equipamento conta ainda com zonas verdes e de recreio, bebedouros, bancos, receptáculos de lixos e dispensador de sacos para remoção de dejectos. Este espaço é o segundo do género no concelho, depois da construção do Parque Canino do Parque Ambiental da Ribeira de Picoutos, em 2017.

Em nota enviada às redacções, a autarquia descreve que "com esta iniciativa, o CROAM - Centro de Recolha Oficial de Animais da Câmara Municipal de Matosinhos assinala o encerramento da Semana do Animal, com o objectivo de sensibilizar a comunidade para o trabalho desenvolvido na defesa e protecção animal". Os canídeos agradecem e os donos também.

