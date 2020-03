Matosinhos tem um novo italiano: chama-se Famiglia Lamana Pizzeria

Amigos, amigos, negócios à parte, como costuma dizer-se. E o mesmo deve ser aplicado a familiares, mas só em alguns casos. O restaurante Famiglia Lamana Pizzeria, em Matosinhos, tem no nome a base do seu negócio. Savério, engenheiro com raízes italianas; Patrícia, arquitecta com ascendência portuguesa; e os filhos, Savério e Vito, que vieram do Brasil para Portugal, uniram esforços e talentos e abriram um projecto bem familiar.

O filho mais novo serve às mesas e o mais velho trata das pizzas, confeccionadas no forno a lenha, a estrela deste espaço. A margherita (7,50€), a quatro queijos (13€), a pepperoni (12,50€), a com presunto, burrata e rúcula (14€) e a de anchovas e alcaparras (13€) são algumas das pizzas no menu.

Também há lasanha, feita segundo uma receita de família (12€), um bom esparguete à bolonhesa (9,50€) e um pão com chouriço, feito em massa de pizza, perfeito para partilhar no início da refeição (3,50€).

O espaço é acolhedor, como se se tratasse realmente da sala de jantar de uma casa de família – nem os sofás e as molduras na parede faltam. E como seria de esperar, as sobremesas também são caseiras, como o tiramisù com vinho do Porto (4,20€), uma versão adaptada à cidade, e uma boa forma de rematar o repasto.

